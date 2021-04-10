Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı
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Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel
Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı

ADANA'da madde bağımlısı Mansur A. (36), uyuşturucu madde almak için para isteyip tartıştığı annesi Gülbani A.'yı (71) dövüp, başından yaraladı.

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ADANA'da madde bağımlısı Mansur A. (36), uyuşturucu madde almak için para isteyip tartıştığı annesi Gülbani A.'yı (71) dövüp, başından yaraladı. Annesinin evine girmemesi için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mansur A. gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin oturduğu eve girmemesi için uzaklaştırma kararı bulunan madde bağımlısı Mansur A. eve geldi. Uyuşturucu almak için annesinden para isteyen Mansur A. olumsuz cevap alınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Mansur A., annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıttı, oturma odasının camlarını kırdı.

Gülbani A.'nın çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Mansur A., kapıyı açmadı. Polis ekipleri, komşuda bulunan yedek anahtarla içeri girip Mansur A.'yı gözaltına aldı. Kanlar içinde oturma odasında yatan Gülbani A. ise çağırılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.ANAOKULUNA İZİNSİZ GİRMİŞ, SOKAKTA YARI ÇIPLAK GEZMİŞ

Bu arada Mansur A.'nın dün öğle saatlerinde aynı mahallede bulunan bir anaokulunun bahçesine izinsiz girip madde kullanmaya çalıştığı, ardından ise sokakta yarı çıplak bağırarak taşkınlık yaptığı, polis ekiplerinin hakkında işlem yaptığı öğrenildi.  


Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı
Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı
Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı
Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı
Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı
Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı
Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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