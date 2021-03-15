Uyuşturucu kaçakçılığı için Avrupa'da yapılan ilk denizaltı İspanyol polisinin operasyonuyla ele geçirildi
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Uyuşturucu kaçakçılığı için Avrupa'da yapılan ilk denizaltı İspanyol polisinin operasyonuyla ele geçirildi

15.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:57
Uyuşturucu kaçakçılığı için Avrupa'da yapılan ilk denizaltı İspanyol polisinin operasyonuyla ele geçirildi

İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde polisin düzenlediği operasyonda, Avrupa'da ilk olduğu belirtilen ve uyuşturucu kaçakçılığında kullanılmak üzere yapılan bir denizaltının ele geçirildiği bildirildi.

İspanya'nın güneyindeki Malaga kentinde polisin düzenlediği operasyonda, Avrupa'da ilk olduğu belirtilen ve uyuşturucu kaçakçılığında kullanılmak üzere yapılan bir denizaltının ele geçirildiği bildirildi.

İspanya Ulusal Polisinin yaptığı açıklamada, Malaga'daki bir sanayi sitesinde bulunan depoda, yapımı esnasında ele geçirilen denizaltının 9 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2 tona kadar uyuşturucu taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Verilen bilgilerde, iki motoru olan denizaltının, özellikle Cebelitarık Boğazı'ndaki uyuşturucu trafiğinde kullanılmak üzere tasarlandığı kaydedildi.

Söz konusu denizaltının benzerlerinin Güney Amerika ülkelerindeki uyuşturucu trafiğinde kullanıldığı, Avrupa'da ise bir ilk olduğu ifade edildi.

İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya bölgesi kıyılarında Kasım 2019'da yapılan bir operasyonda, Kolombiya'dan yola çıktığı anlaşılan ve içinde 3 tondan fazla kokain tipi uyuşturucunun olduğu, 21 metre uzunluğunda bir denizaltı ele geçirilmişti.

Diğer yandan, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı, Avrupa Polis Teşkilatının da (Europol) desteğiyle 1 yıldan uzun süredir yürütülen "Ferro" adlı operasyonda Barselona, Cadiz, Murcia, Badajoz, Malaga, Tarragona, Granada, Valensiya, Girona gibi şehirlerde 47 yere baskın düzenlendiği, gözaltına alınan 52 kişiden 30'unun tutuklandığı açıklandı.

Operasyonlarda Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen 3,3 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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