Uyuşturucu için para isteyen oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
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Uyuşturucu için para isteyen oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

Uyuşturucu için para isteyen oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, uyuşturucu almak için para isteyip, kendisiyle tartışan oğlu Bekir Yıldırım'ı (21) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Cuma Yıldırım (57), mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu almak için para isteyip, kendisiyle tartışan oğlu Bekir Yıldırım'ı (21) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Cuma Yıldırım (57), mahkemece tutuklandı. Yıldırım'ın, emniyetteki ifadesinde, "Kendimi korumak için elime geçirdiğim tüfekle rastgele ateş ettim. Çok üzgünüm, böyle olsun istemezdim" dediği öğrenildi. 

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi Beşikli Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bekir Yıldırım, evde babası Cuma Yıldırım'dan uyuşturucu almak için para istedi. Bekir Yıldırım, olumsuz yanıt aldığı babası ile tartışmaya başladı. Bu sırada Cuma Yıldırım, iddiaya göre, kendisini dövmeye çalışan oğluna av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bekir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cuma Yıldırım ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yıldırım'ın, emniyetteki ifadesinde, "Benden uyuşturucu almak için sürekli para istiyordu. Olay günü de yine sabah benden para istedi. Ben de parayı vermeyince tartıştık. Beni darbetmeye çalıştı. Kendimi korumak için elime geçirdiğim tüfekle rastgele ateş ettim. Yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim" dediği öğrenildi.İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Uyuşturucu için para isteyen oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
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