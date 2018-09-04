Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu bir iş yerinde ve Ogün S.'nin (21) üst aramasında toplam 138 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan 'Pelica' adlı hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ogün S., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN