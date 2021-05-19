Uyuşturucu hap içen iki arkadaştan 1'i öldü
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Uyuşturucu hap içen iki arkadaştan 1'i öldü

Uyuşturucu hap içen iki arkadaştan 1'i öldü
Demirören Haber Ajansı / Ceyhun Özer - Haberler | Güncel

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde nehir kenarında yüksek dozda uyuşturucu aldığı öne sürülen iki arkadaştan Cengizhan B. (30) öldü, T.Ö. (28) ise hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde nehir kenarında yüksek dozda uyuşturucu aldığı öne sürülen iki arkadaştan Cengizhan B. (30) öldü, T.Ö. (28) ise  hastaneye kaldırıldı. 

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sirkeli Mahallesi Ceyhan Nehri kıyısında meydana geldi. Cengizhan B. ve arkadaşı T.Ö., iddiaya göre nehir kıyısına gelip, uyuşturucu hap aldı. Aldıkları uyuşturucu hapların etkisiyle fenalaşan iki arkadaştan T.Ö., telefonla sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cengizhan B.'nin öldüğü belirlendi. Durumu ağır olan T.Ö. ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Ö.'nün verdiği ilk ifadede; motosiklet ile nehir kenarına geldiklerini, yanlarında 4 adet uyuşturucu hap olduğunu, ikisini kendi diğer ikisini ise arkadaşı Cengiz B.'nin içtiğini söylediği öne sürüldü. Cengiz B.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardında Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, T.Ö.'nün tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Bu arada Cengizhan B.'nin bir süredir uyuşturucuyu bırakmak için tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun Özer

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