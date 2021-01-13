Uyuşturucu görüntülerinde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adli kontrol şartıyla serbest
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Uyuşturucu görüntülerinde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adli kontrol şartıyla serbest

13.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:02
Uyuşturucu görüntülerinde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adli kontrol şartıyla serbest

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan F.B.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan F.B.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınarak dün uçakla Ankara'ya getirilen F.B.G'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine çıkarılan F.B.G, "uyuşturucuya özendirmekle" suçlanan şüpheli, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, F.B.G'yi, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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