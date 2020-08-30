Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu

Diyarbakır'da 22 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı genç, iddiaya göre evde silah temizlerken kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

30.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:15

Diyarbakır'da uyuşturucu bağımlısı Haşim Bilici (22), evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahaallesi 242. Sokak bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Haşim Bilici, iddiaya göre, evde ruhsatsız tabancayı temizlerken göğsüne mermi isabet etti. Yanında bulunan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

EVDE MERMİ VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Olay yerinde yaralıya yapılan ilk müdahalelerin ardından, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, evin içerisinde tabancaya ait mermi ve bir miktar uyuşturucu tespit etti, gencin yanında bulunan bir kız ve bir erkek arkadaşı ifadesi alınması üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme devam ederken, gencin otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu bağımlısı genç tabancayı temizlerken canından oldu
Uyuşturucu bağımlısı genç tabancayı temizlerken canından oldu
Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge Güncel
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Spor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi Medya
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Dünya
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Güncel
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Hakan Ural Fatma Girik
Spor Sinan Gümüş Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Silah Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 21:15:14. #1.15#
title