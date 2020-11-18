Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız ekiplere zor anlar yaşattı

Aksaray'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen genç kız kendisini sakinleştirmek isteyen sağlık ve polis ekiplerine zorluk çıkardı. Hastaneye gitmemek için polislerde özür dileyen kızın o anları kameralara yansıdı.

Aksaray'ın Tacin Mahallesi Atatürk Bulvarı Makas Kavşağı'nda meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, uyuşturucu bağımlısı olan Şeyma D. aldığı uyuşturucunun etkisiyle kendini sokaklara attı. Sokakta çığlıklar atan Şeyma D.'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sürekli aynı olayda karşılaştıkları Şeyma'yı sakinleştirmeye çalıştı.

HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Polis memurlarına sarılarak feryat eden Seyma'yı sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Polis ekiplerinin kendisini hastaneye sevk edeceğini anlayan Şeyma D. bu kez de hastaneye gitmemek için polis ekiplerine direndi. Polis ekiplerinin eve bırakma teklifini de reddeden Şeyma D., hastaneye gitmemek için polis memurlarından özür diledi.

"NE OLUR SERUM TAKMAYIN BANA"

"Ne olur serum takmayın bana" diyerek uyuşturucunun etkisiyle polisleri de tanımayan Şeyma D.'nin direnmesi üzerine ekipler yarım saat süren ikna çabasının ardından Şeyma D.'yi güçlükle ambulansa bindirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN