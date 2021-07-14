Uyuşturucu bağımlısı engelli kardeşine, annesi de basın mensuplarına saldırdı
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Uyuşturucu bağımlısı engelli kardeşine, annesi de basın mensuplarına saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da engelli bir genç kız, 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan ablasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek polisi arayıp yardım isteyince bağımlı genç kadın dama çıkıp olay çıkarttı. Anne ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp darp etti.

Merkez Seyhan ilçesine bağılı Sakarya Mahallesi'nde iddiaya göre Gülçin A. eşinden boşandıktan sonra engelli kızı G. (26) ve diğer kızı N.M. (28) ile birlikte yaşamaya başladı.

KRİZE GİRİNCE SALDIRDI

Ancak N.M., 4 yıl önce uyuşturucu bağımlısı olduğu için ailenin huzuru kalmadı. Genç kız bu yıl içerisinde birçok kez uyuşturucu bulamayınca krize girip ailesine saldırdı. Defalarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelerek bağımlı kadını alıp tedavi olması için AMATEM'e götürdü ancak her defasında genç kadın AMATEM'den çıkarak eve geri geldi.

Uyuşturucu bağımlısı engelli kardeşine, annesi de basın mensuplarına saldırdı

KENDİNE DE ZARAR VERDİ

Dün de engelli kız kardeş G.M. bağımlı ablasının yine kendilerine zarar verdiğini ileri sürerek polisi aradı. Olay yerine polis geldi ancak bağımlı genç kadın, dama çıkarak bu kez de kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Aile, genç kadın tedaviyi kabul etmediği için mahkeme kararıyla tedavi ettirme kararı aldı. Polis bağımlı kadını ikna edip damdan indirdi. Ancak bağımlı kadın ile engelli kardeşi tartışmaya başladı. Bu sırada bağımlı kadın sinir krizi geçirip ağladı.

MUHABİRLERE DE SALDIRDILAR

Bu sırada anne Gülçin A. kızlarını bırakıp olayı görüntüleyen basın mensuplarının yanına gelerek çekim yapan kameramana saldırdı. Kameraya vurup, kameramanı da darp eden kadın polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Anne Gülçin A. daha sonra da yerden taş alıp basın mensuplarına atmak isterken polis tarafından engellendi. Anne, polis tarafından uzaklaştırılırken, bağımlı genç kadın da bir süre sonra ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Uyuşturucu bağımlısı engelli kardeşine, annesi de basın mensuplarına saldırdı
Uyuşturucu bağımlısı engelli kardeşine, annesi de basın mensuplarına saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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