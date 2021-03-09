Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu
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Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu

09.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:42

Büyükçekmece'de uyumadan önce kutularca enerji içeceği içtiği öğrenilen 15 yaşındaki Tamer Arslan odasında ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin Kamiloba Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarındameydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Tamer Arslan'ı yakınları uyandırmak için odasına girdi. Arslan'ı uyandırmaya çalışan ailesi, tepki vermediğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından 15 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp'a kaldırılırken, gencin uyumadan önce yüksek miktarda enerji içeceği içtiği iddia edildi.

Uyumadan önce çok sayıda enerji içeceği içen 15 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
SÜM BÜL LÜ: Bunlar yasaklanmalı. Memleket Batının çöplüğüne döndü.
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HAMİT: içmeyin şu çöpleri diyabet bunların sonu . . .
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ÖZCAN: SORUMSUZ AİLELERDE NE YAZIK Kİ ÇOCUKLAR HER İSTEDİĞİNİ YAPMAKTA ÖZGÜR
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