Uyuduğu çimleri sulayan belediye işçisini böyle darp etti

Belediye işçisi çimleri sulamak isterken, fark etmediği kişiyi ıslatınca saldırıya uğradı

İSTANBUL - Bahçelievler'de belediyeye ait su tankeriyle çimleri sulayan belediye çalışanı, çimlerde yatan kişi tarafından saldırıya uğradı. Kameraya yansıyan görüntülerde, çimlerde yatan bir kişi, kendisini fark etmeden ıslatan belediye çalışanını darp ederken, kendisini ayırmaya çalışan vatandaşa tekme atıyor.

Olay, önceki akşam Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri, cadde üzerinde sulama çalışması yapmaya başladı. Belediye çalışanı tarafından yapılan sulama esnasında çimlerde yatan kişiyi fark etmeden sulama çalışmasına devam etti. O esnada çimlerde yatan bir kişi yattığı yerden kalkarak belediye çalışanının üzerine yürüdü.

'Sen beni nasıl ıslatırsın, ikisinden de şikayetçiyim'

Çimlerde yatan kişi yattığı esnada ıslanınca aniden ayağa kalkarak sulama yapan belediye çalışanın üzerine yürüdü. 'Sen beni nasıl ıslatırsın' diyerek belediye çalışanını darp ederek yere düşüren kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yarı çıplak halde sakinleştirilmeye çalışan kişi belediye çalışanları için ikisinden de şikayetçiyim' diyerek bağırmaya başladı.

'Vatandaş sakinleştirmeye çalışırken tekme yedi'

Sokak üzerinde yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, bir süre sokak üzerinde bağıran kişi kendisini sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşa 'sen karışma' diyerek tekme attı.

Yaşanan o anlar kamerada

Önceki akşam yaşanan ve kısa bir süre hareketliliğin yaşandığı o anlar kameraya an be an yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan kişinin ayağa kalkarak belediye çalışanlarının üzerine yürüdüğü görülüyor. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kişi daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA