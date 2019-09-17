Uyku Sektörü Asla Uyumuyor!

17.09.2019 17:41

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Türkiye'nin yatak yan sanayi ve teknolojileri konusunda ilk ve tek fuarı olan Uluslararası Sleep Well Expo, 25 – 28 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yatak sektörünün büyük ilgi gösterdiği fuar, sektör liderlerini İstanbul'da toplayacak.

Voli Fuar Hizmetleri tarafından düzenlenen yerli ve yabancı tüm profesyonellerin yoğun ilgi ile bekledikleri Sleep Well Expo Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 25 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Sektöre ilgi duyan tüm ziyaretçilerinwww.sleepwellexpo.com sitesinden online davetiye alabileceği Sleep Well Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nin 9 ve 10. hollerinde 4 gün boyunca 09:30 – 18:30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Daha Fazla Bilgi İçin;

Nehir ÇETİNER, Kurumsal İletişim Müdürü

Direkt Tel: 0212 604 5103

Mobil: 0 532 616 2628