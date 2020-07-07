Uygun Fiyatlı 5G Akıllı Telefon Motorola Moto 5G Plus Tanıtıldı, İşte Özellikleri Motorola, en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu Moto G 5G Plus'ı resmi olarak tanıttı.

Motorola, en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu Moto G 5G Plus'ı resmi olarak tanıttı. Moto G serisinin en ucuz modeli Moto G 5G Plus, özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Motorola Moto G 5G Plus Fiyatı

Motorola'nın yeni telefonu Moto G 5G Plus, popüler kıyaslama platformu Geekbench'te ortaya çıkmıştı, şimdi resmileşti. Avrupa fiyatı 349 Euro'dan başlayan telefon, en uygun 5G telefonlar arasında. Telefonun 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama seçenekleriyle geliyor. 4GB RAM 64GB depolama alanlı model için belirlenen fiyat 349 Euro. 6GB RAM 128GB depelama alanlı modelin fiyatı da 399 Euro. Telefon, yarından itibaren Avrupa'da bulunabilir olacak, Amerika'da satışa sunulmayacak.

Motorola Moto G 5G Plus Özellikleri

Motorola Moto G 5G Plus, 6.7 inç, Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen, 90Hz yenileme hızını destekleyen delik çentikli ekrana sahip. Ekranın solundaki delik çentikte 16 megapiksel ve 8 megapiksel ultra geniş açılı olmak üzere çift kamera bulunuyor. Panel, HDR10 uyumlu ve 21: 9 en boy oranına sahip. Güç tuşu olarak da işlev gören parmak izi okuyucu sağ tarafta bulunuyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde ilk Moto serilerindeki kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 48 megapiksel ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor.

4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama (microSD yuvası mevcut) ile gelen telefon, Qualcomm'un Snapdragon 765 işlemcisinden güç alıyor. Telefonda kulaklık girişinin olması dikkat çekici. Telefona 5000 mAh batarya güç sağlıyor. Pil, 20W hızlı kablolu şarjı destekliyor. Telefon, Motorola'nın ufak değişiklikler yaptığı sade arayüz içeren Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Kaynak: Tamindir