"Uygulamalı Çiftçi Okulu" hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Uygulamalı Çiftçi Okulu" hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak

04.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:26

Hatay'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" ile Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlar aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimle kendi işini kurma imkanına sahip olacak.

Hatay'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" ile Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlar aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimle kendi işini kurma imkanına sahip olacak.

Avrupa Birliği (AB) desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen 10 milyon avro bütçeli projeyle açılan okulla Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarına zeytin, çilek, pamuk, sebze yetiştiriciliği ile küçükbaş hayvan bakımı ve yaş sebze meyve paketleme konularında eğitimler veriliyor.

Hatay, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kilis'te yürütülen proje kapsamında "Uygulamalı Çiftçi Okulu" adı altında açılan kurslarda Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşlarının tarım-gıda sektöründe yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanarak kişilerin kendine yeterliliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Hatay'da ağustos ayında başlayan proje 16 ay sürecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Uygulamalı Çiftçi Okulu'nda kursiyerlere öncelikle teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

Kursiyerlere iyi tarım uygulamaları hakkında bilgiler de verildiğini ifade eden Çolakoğlu, "Kurs sonunda kursiyerlerin istihdamlarının artırılmasına bunun yanında vasıflı mevsimlik işçi gücünün de sağlanmasına çalışacağız. Özellikle bu konularda İŞKUR ile irtibatlı olarak iş temas noktası kurmuş bulunmaktayız. Burada kursiyerlerimizin İŞKUR'a kayıtları yapılıyor ve bunların istihdamlarına yönelik olarak önlerinin açılması sağlanıyor." diye konuştu.

Kursa katılan Suriyeli Naime Halil, 7 yıl önce Hama kentinden eşi ve 3 çocuğuyla Türkiye geldiklerini söyledi.

İş bularak aile bütçesine destek olmak için kursa katıldığını ifade eden Halil, "Suriye'de sınıf öğretmeniydim. Türkiye'ye sığındıktan sonra burada iş bulamadım. Böyle bir kursun olduğunu öğrenince katılmaya karar verdim. Daha önce tarımla ilgili herhangi bilgim yoktu. Şimdi sebzeleri, hastalıklarını, toprağın işlenmesi gibi çok bilgi öğrendim." dedi.

Halil, kursu bitirdikten sonra yaş sebze meyve paketleme fabrikasında çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Kursiyer Rena Salih de 6 yıl önce Suriye'nin Humus şehrinden ailesiyle Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Kursa arkadaşlarının tavsiyesiyle katıldığını anlatan Salih, "Kursta tarım ve hayvancılık konusunda çok şey öğrendim. İnşallah kurs sonunda bir işe yerleşeceğim. Aileme de maddi destek vereceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

'Uygulamalı Çiftçi Okulu' hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak
'Uygulamalı Çiftçi Okulu' hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak
'Uygulamalı Çiftçi Okulu' hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak
'Uygulamalı Çiftçi Okulu' hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Hande Erçel Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Uygulamalı Çiftçi Okulu" hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 11:26:54. #1.14#
title