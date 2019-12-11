: Uyarılara kulak asmayan Rus turistler, Antalya'da denize girdi

11.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:51

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da uyarılara aldırış etmeyen Rus turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan yaklaşık 2 metrelik dev dalgalara aldırmadan yüzüp adeta ölüme meydan okudu.

TURİSTLER SAHİLE GİTTİ

Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de dev dalgalar meydana geldi.

DALGALAR ARASINDA YÜZDÜLER

Hafif yağışa rağmen Antalyalılar ve yabancı misafirler sahilden vazgeçemedi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da denize giren vatandaşlar dahi oldu. Yaklaşık 2 metre yüksekliği bulan dalgalar arasında Rus uyruklu aile çocuklarıyla deniz keyfi yaptı.

VALİLİK SAAT VERDİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Meteoroloji'nin 'kırmızı uyarı' verdiği Antalya için açıklamalarda bulundu. Karaloğlu, "Esas beklentimiz bu gece saat 18.00'den sonra ve özellikle gece yarısı olacağı yönünde" dedi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

"Okullar tatil olacak mı?" şeklinde sorular aldıklarını da belirten Vali, "Bize saat olarak hangi zaman dilimi verildi ise biz ona da göre tedbir alıyoruz. Okulları tatil edecek herhangi bir risk görmedik şu ana kadar'' açıklamasını yaptı.

TENCERE TAVALI ÖNLEM ALINDI

Antalya için yapılan "kırmızı kodlu" sağanak yağış uyarısının ardından il merkezi ve 6 ilçede en üst düzeyde tedbirler alınırken, vatandaşların da olası su baskınlarına karşı tencere ve tepsilerle aldığı önlemler dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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