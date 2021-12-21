UYAP, KAMU PROJELERİ ÖZEL ÖDÜLÜ ALDI

Adalet Bakanlığınca 2000 yılında faaliyete geçirilen Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Kamu Projeleri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan 'güven veren ve erişilebilir adalet' çerçevesinde yapılan güncellemelerle UYAP'ın etkinliği her geçen gün daha da artırılıyor. Bugün itibariyle UYAP ülke genelinde tüm yargı birimlerinde kullanılırken, her türlü yargısal ve idari faaliyetler bu sistemle elektronik ortamda yürütülüyor.

Bu yıl 50'inci yılını kutlayan TBD, 38'inci Ulusal Bilişim Kurultayı'nda 50. Yıl Kamu Projeleri Özel Ödülü'nü UYAP'a verdi. Ödülü Adalet Bakanlığı adına Bilgi İşlem Genel Müdürü Oğuz Akalın aldı.

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ WSIS 2016'DA EN İYİ PROJE SEÇİLMİŞTİ

UYAP Bilişim Sistemi WSIS 2016 ödüllerine e-Devlet kategorisinde, birincilik ödülüne layık görülmüştü. UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen ETürkiye 2012 (ETR) Ödülleri'nde de 'Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler' kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştı.

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