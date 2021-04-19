Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, bitti mi, final mi oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü neden yok?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, bitti mi, final mi oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü neden yok?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, bitti mi, final mi oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü neden yok?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu bugün geç başlamasıyla birlikte dizi final mi yapacak, bitti mi, neden geç başlıyor sorularının cevapları merak edildi. Uyanış Büyük Selçuklu bugün yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde.

Uyanış Büyük Selçuklu final mi olacak, bitti mi, neden yeni bölümü yok? Uyanış Büyük Selçuklu neden geç başlıyor? Dizinin yeni bölümü haftaya mı olacak? Dizi bu hafta neden yeni bölümü yayınlanmadı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ, NEDEN YENİ BÖLÜMÜ YOK?

Dizinin 29. yeni bölümü pandemi koşulları nedeniyle bu hafta ekranlara gelemeyecek. Yeni bölüm yani 29. bölüm haftaya yayınlanacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz."

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, bitti mi, final mi oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü neden yok?

Dizi bitmedi veya final yapmadı. Sadece 1 haftalık yeni bölüm pandemi koşulları dolayısıyla ekranlara gelemeyecek. Dizinin yeni bölümleri haftaya 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren yayınlanmaya devam edecektir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Fakat Ramazan ayına özel yarım saat geç başlayacaktır. Ramazan ayında TRT 1'de "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olduğu için dizi biraz geç başlayacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Ramazan ayında 20:30 'da başlayacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayında TRT1'de 18:30-20:30 arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olmaktadır. Bundan dolayı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yarım saat geç başlayacaktır. Yani dizinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi bugün 20:30 'da ekranlara geliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 NİSAN PAZARTESİ)

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Uyanış Büyük Selçuklu

23:45 - Maveraya Yolculuk

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?
Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu neden yayınlanmıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu final mi? TRT1 yayın akışı!
Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu neden yayınlanmıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu final mi? TRT1 yayın akışı!
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, bitti mi, final mi oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü neden yok?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:31:29. #1.16#

title