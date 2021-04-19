Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, bitti mi, final mi oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü neden yok?

Uyanış Büyük Selçuklu bugün geç başlamasıyla birlikte dizi final mi yapacak, bitti mi, neden geç başlıyor sorularının cevapları merak edildi. Uyanış Büyük Selçuklu bugün yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde.

Uyanış Büyük Selçuklu final mi olacak, bitti mi, neden yeni bölümü yok? Uyanış Büyük Selçuklu neden geç başlıyor? Dizinin yeni bölümü haftaya mı olacak? Dizi bu hafta neden yeni bölümü yayınlanmadı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ, NEDEN YENİ BÖLÜMÜ YOK?

Dizinin 29. yeni bölümü pandemi koşulları nedeniyle bu hafta ekranlara gelemeyecek. Yeni bölüm yani 29. bölüm haftaya yayınlanacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz."

Dizi bitmedi veya final yapmadı. Sadece 1 haftalık yeni bölüm pandemi koşulları dolayısıyla ekranlara gelemeyecek. Dizinin yeni bölümleri haftaya 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren yayınlanmaya devam edecektir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Fakat Ramazan ayına özel yarım saat geç başlayacaktır. Ramazan ayında TRT 1'de "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olduğu için dizi biraz geç başlayacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Ramazan ayında 20:30 'da başlayacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayında TRT1'de 18:30-20:30 arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olmaktadır. Bundan dolayı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yarım saat geç başlayacaktır. Yani dizinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi bugün 20:30 'da ekranlara geliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 NİSAN PAZARTESİ)

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Uyanış Büyük Selçuklu

23:45 - Maveraya Yolculuk