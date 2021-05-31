Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 34. bölüm full izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 35. bölüm fragmanı yayınland

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı. Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergilemiş, Tapar ve yanlarındaki bir avuç adamla Şelemzar'a girmeyi başarmıştı. Öte yandan Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrenmişti. Melikşah, Sencer ve Tapar'ı içlerine düştükleri müşkül durumdan kurtaracak mıdır? Yoksa Sencer ve Tapar girdikleri savaşı kendi maharetleriyle mi kazanacaktır? Sencer, Şelemzar'ı Sabbah ve Tekiş'in elinden kurtarmanın yanında Faysal'ı da yakalayıp Aydoğdu'nun, Ayaz'ın ve İlteber'in intikamını almayı başarabilecek midir? Tekiş'i yakalayıp hanedan içindeki kargaşaya son verebilecek midir? Selçuklu'nun en maharetli düşmanı olan Sabbah, acı akıbetine Şelemzar'da mı varacaktır? Tüm bunların yanı sıra Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir. Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlayacak ve oğlu Mahmud'u doğuracaktır. Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'e nasıl bir avantaj sağlayacaktır? Son olarak; Mahmud'un doğmasıyla yeni bir sürece giren Selçuklu Devleti'ni ne gibi tehlikeler beklemektedir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE (20.00)

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!