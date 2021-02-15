Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi gün, hangi kanalda? 15 Şubat Uyanış Büyük Selçuklu 21 yeni bölüm canlı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi gün, hangi kanalda? 15 Şubat Uyanış Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm canlı izle! İşte ayrıntılar...

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 21. bölümüyle bu akşam TRT 1'de izleyicilerle buluşacak. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izlemek isteyenler haberdeki linkten yararlanabilir! Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi gün, hangi kanalda? 15 Şubat Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm canlı izle!Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi TRT 1 ekranlarında!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Melikşah'ın kardeşi Melik Tekiş, taht şehri olan Isfahan'a gelmişti. Melikşah'ın huzuruna çıkmış ve Melikşah'a herkesten sakladığı gizli oğlunun kim olduğunu sormuştu. Sarayda yeni bir fitne ateşinin yanmasına sebep olacak olan Tekiş'in yeni hamlesi ne olacaktır? Melik Tekiş'in ortaya attığı bu tehlikeli iddia neticesinde Tapar'ın aklına şüphe tohumları atılmıştı. Ana hasreti yeniden alevlenen Tapar ne yapacaktır?

Melikşah, Kuvel Kalesi'nin fethi için ordusunu güçlendirmek adına harekete geçmiş, Zübeyde'nin önerisiyle Berkyaruk'tan çelik kervanı getirtilmesini kararlaştırmıştı. Ne var ki; Zübeyde'nin getirttiği çelik kervanı, Terken'in emriyle Tacülmülk'ün Sabbah'la birlik olup oynadığı tehlikeli bir oyunla basılmış; Selçuklu için son derece mühim olan çelikler ve yapımı uzun zaman alan mancınık yayları da Batıni ve Haçlı ittifakının eline geçmişti. Selçuklu'yu zor duruma düşürdüğünü anlayan Terken, Tacülmülk'e mancınık yaylarını geri getirmesi için emir verecektir. Bu durum Tacülmülk ile Sabbah'ın tehlikeli ortaklığını hangi yönde etkileyecektir? Tacülmülk mancınık yaylarını geri getirmeyi başarabilecek midir?

Getirttiği çelik kervanının saldırıya uğramasında Tacülmülk'ten şüphelenecek olan Zübeyde ne yapacaktır?

Bâtıni casusu olan Efruz'un zehirlemesiyle İlteber, Turna'nın isteneceği gün ölmüştü. İlteber'in ölümü ne gibi gelişmeleri beraberinde getirecektir? Şelemzar'daki dengeler alt üst olacak mıdır? Turna, İlteber'in ölümünü fırsat bilip başına üşüşecek olan alacaklılardan nasıl kurtulacaktır? Faysal, Turna'yı zora sokup gözden düşürmek için ne gibi faaliyetlere girişecektir? Sencer, İlteber'in ölümünden sonra karışıklığa sürüklenecek olan Şelemzar'ın asayişini sağlamayı başarabilecek midir?

Kendisini öldürmeye tevessül eden Haçlıların elinden kurtaran Melikşah'tan etkilenen Kont Albert, Hıristiyan dünyasının kendisine sırt çevirdiğinin farkına varacaktır. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak olan Kont Albert, Melikşah'a yardım edecek midir?

Konstantinopolis tarafından binlerce kişilik orduyla desteklenen İzakyos, Selçuklu topraklarında ne gibi yıkıcı faaliyetlere girişecektir? Selçuklu'yu karıştırmak için İzakyos'tan asker desteği alacak olan Markus'un bugüne kadarki en cüretkâr hamlesi ne olacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tacülmülk, Hasan Sabbah'ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer'in Kara Tepe'ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah'ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah'ın gözünden düşecek olan Tacülmülk'ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu'nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus'u ve Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde'nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah'ın yanına gelen Terken, Melikşah'ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu'nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah'ın Kuvel'e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?