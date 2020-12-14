Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu fragman ve yeni bölüm izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 12. bölüm ile TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 12. ve 13. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 14 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 14 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sencer ve Arslantaş'ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş'ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?

Arslantaş'ın Sencer'i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk'ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah'ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?

Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin'e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye'nin hastalanmasının Terken'in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin'in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?

Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin'i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah'ın tüm Selçuklu Devleti'ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah'a engel olmayı başarabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) FRAGMANI İZLE...