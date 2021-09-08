Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan yeni sezon tarihi ne zaman?

TRT 1 ekranlarında geçen sezon 'Melikşah' dönemi anlatarak fırtına gibi esen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda hikâyeyi geçmişe doğru sarıyor. Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer alacağı Alparslan'ın ne zaman başlayacağı ikilinin hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan yeni sezon tarihi ne zaman?

TRT1'in ilk sezonuyla birlikte büyük bir ilgi gören dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için araştırmalar başladı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi ne zaman başlayacak? Alparslan yeni sezon ne zaman başlayacak? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan yeni sezon tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk sezonuyla beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın yayın tarihi belli oldu. 4 Ekim 2021 Pazartesi başlayacak olan Alparslan'ın ilk fragmanının yayınlanmasının ardından diziyle ilgili aramalar yoğunlaştı.

ALPARSLAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT1 ekranlarında yeni yayın döneminde başlayacak olan Alparslan dizisi yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaşacağı dizide oyuncular özel olarak binicilik ve kılıç eğitimi dersleri de alıyor. "Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı" ile yeni sezona girmeye hazırlanıyor. TRT 1 ekranlarında geçen sezon 'Melikşah' dönemi anlatarak fırtına gibi esen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda hikâyeyi geçmişe doğru sarıyor. Başrollerinde uzun bir zaman sonra ekranlara dönecek olan Fahriye Evcen ve başarılı oyuncu Barış Arduç'un yer alacağı Alparslan'ın ne zaman başlayacağı ikilinin hayranları tarafından merak ediliyor.

İlk sezonuyla beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın yayın tarihi belli oldu. 4 Ekim 2021 Pazartesi başlayacak olan Alparslan'ın ilk fragmanının yayınlanmasının ardından diziyle ilgili aramalar yoğunlaştı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU: ALPARSLAN KONUSU NEDİR?

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Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

ALPARSLAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke'nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Alparslan'ı daha yakından tanımamızı sağlayacak olan dizide; Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Fahriye Evcen ise Akça Hatun'a hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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