'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi
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'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi

17.03.2021 00:00 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:39

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu setinde koronavirüs krizi patlak verdi. TRT tarafından yapılan açıklamada, "Dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TRT 1 ekranlarından pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs krizi patlak verdi. Testi pozitif çıkan çalışanlar nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilirken, sevilen dizinin 26. bölümünün gelecek hafta yayınlanmayacağı öğrenildi.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi

5 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

TRT tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi koronavirüs nedeniyle çekimlere ara verdi
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