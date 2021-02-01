Uyanış Büyük Selçuklu canlı izle TRT1! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT1 ekranlarına gelecek! Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 19. bölümde neler olacak merak ediyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi günleri izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde... Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm full izle!

TRT 1 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NELER OLACAK?

TRT1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer'den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer'i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah'ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah'ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah'ı Faysal ve Sabbah'tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk'ü Nizamülmülk ve Zübeyde'ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu'nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu'yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus'a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah'ın yokluğunda Isfahan'da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?

TRT1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 18. SON BÖLÜM İZLE!

Saldırıya uğrayan Başulu'ya Melikşah'ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer'in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu'dan başkası değildi. Başulu'yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde'nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah'a açacak mıdır?

Öte yandan Zübeyde'nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken'in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah'tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken'i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır?

Başulu'yu ağır yaralayan, Korkut Bey'i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer'in intikamından nasıl kurtulacaktır?

Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk'ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah'ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır?

Sencer'in Faysal'dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal'ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal'ın elinden alınan altınlarını Selçuklu'dan hangi yolla alacaklardır?

İlteber, Turna'nın içler acısı halini görüp kızının Faysal'la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna'nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer'in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?