Uyanış: Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 19. bölüm fragman izle! Canlı izle!

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı Uyanış: Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı çıktı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 19. bölümü izle! Uyanış: Büyük Selçuklu gelecek hafta neler olacak? Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanan 19. bölümün sonunda 20. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saldırıya uğrayan Başulu'ya Melikşah'ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer'in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu'dan başkası değildi. Başulu'yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde'nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah'a açacak mıdır?

Öte yandan Zübeyde'nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken'in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah'tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken'i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır?

Başulu'yu ağır yaralayan, Korkut Bey'i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer'in intikamından nasıl kurtulacaktır?

Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk'ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah'ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır?

Sencer'in Faysal'dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal'ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal'ın elinden alınan altınlarını Selçuklu'dan hangi yolla alacaklardır?

İlteber, Turna'nın içler acısı halini görüp kızının Faysal'la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna'nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer'in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer'den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer'i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah'ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah'ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah'ı Faysal ve Sabbah'tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?

Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk'ü Nizamülmülk ve Zübeyde'ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?

Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu'nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu'yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus'a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?

Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah'ın yokluğunda Isfahan'da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜM İZLE...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…