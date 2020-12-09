Uyanış: Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları! Uyanış: Büyük Selçuklu hangi gün?

Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları! Uyanış: Büyük Selçuklu hangi gün?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ!

Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis'e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım'ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı. Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos'u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan'a dönen Sencer'i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah'ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas'ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer'in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı. Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer'in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer'in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer'in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu'nun tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk'ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk'ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir? Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah'ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin'in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin'e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 7 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'daTRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI!

Buğra Gülsoy,

Ekin Koç,

Bülent Alkış,

Gürkan Uygun,

Hatice Şendil,