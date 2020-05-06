Üvey oğlunu döven baba tutuklandı
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Üvey oğlunu döven baba tutuklandı

Üvey oğlunu döven baba tutuklandı
06.05.2020 20:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:39

Üvey oğlunu döven baba tutuklandı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde üvey oğlunu 3 yıl boyunca sürekli olarak döven N.A. tutuklandı.

Üvey oğlunu döven baba tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde üvey oğlunu 3 yıl boyunca sürekli olarak döven N.A. tutuklandı.

Olay, dün akşam Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre üvey oğluna sürekli olarak şiddet uyguladığı belirtilen N.A., dün akşam yine üvey oğlunu şiddetli bir şekilde dövdü. Apartmanda çocuk sesleri ve çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde sigara yanıkları oluşan, saçı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan çocukla karşılaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Minik çocuk 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinde şiddete maruz kalan S.Y.'nin üzerinde çok sayıda morluk, sigara yanığı ve çeşitli yaralar tespit edildi.

Tutuklandı

Öte yandan üvey baba N.A. ve 2 çocuk annesi eşi S.D.A. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan N.A. tutuklanırken, anne S.D.A. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Üvey oğlunu döven baba tutuklandı

Kaynak: İHA

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