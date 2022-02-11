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Üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Cafer Elmas - Güncel
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Üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

BİLECİK'te, 17 yaşındaki üvey kızına ormanda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.U., mahkemece tutuklandı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te, 17 yaşındaki üvey kızına ormanda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.U., mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te yaşayan F.U., iddiaya göre, okuldan alıp, ormana götürdüğü üvey kızına cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğu, ormandan kendisi ayrılarak eve gelip, olayı annesine anlattı. Polise şikayette bunulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında F.U. hakkında gözaltı kararı verildi. Olayın ardından kaçan üvey baba F.U. ise Beyce köyü yakında bulunan çimento fabrikasında yakalanarak, gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan F.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

Bilecik, Güncel, Haberler

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