Avustralyalı adamın üvey babasına yaptıkları kan dondurdu! Yerlerde sürükleyip arabayla üstünden geçti

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Avustralya'da Mark Morgan isimli bir adamın üvey babasına yaptıkları kan dondurdu. Saldırgan, 70 yaşındaki yaşlı adamı önce yerlerde sürükleyip tekme attı. Ardından arabayla üstünden geçti. Bilinci kapanan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Mark Morgan'ın üvey babasına yaşattıkları izleyenlerin kanını dondurdu. İddiaya göre evde 70 yaşındaki üvey babası ile tartışmaya başlayan Morgan, olayın büyümesi üzerine yaşlı adama saldırdı. Saldırı ile yetinmeyen 30 yaşındaki adam, daha sonra üvey babasını yerde sürüyerek dışarı çıkardı.

YERLERDE SÜRÜKLEDİ, ARABAYLA ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, çaresiz adamın üvey oğlu tarafından tekmelendiği ve yerlerde sürüklendiği görüldü. Yaptıklarıyla yetinmeyen saldırgan evlat, tekme atıp, sürüklediği yaşlı adamı yerde bırakarak arabasına yöneldi. Meghan Morgan, bu kez aracıyla üvey babasına çarptı.

YAŞLI ADAM BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle 3 metre uzağa fırlayan adam, bilincini kaybetti. Yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise cinayete teşebbüsle suçlanıyor.