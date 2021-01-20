Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah ile Salih Maraş'ın evliliğinde kriz mi var?

Bir döneme damga Üvey Baba dizisinde Lamia karakterini canlandıran Burçin Abdullah'ın (33) özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Burçin Abdullah ve eşi Salih Maraş arasında neler oluyor? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...