Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah ile Salih Maraş'ın evliliğinde kriz mi var?
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Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah ile Salih Maraş'ın evliliğinde kriz mi var?

20.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:50
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah ile Salih Maraş'ın evliliğinde kriz mi var?

Bir döneme damga Üvey Baba dizisinde Lamia karakterini canlandıran Burçin Abdullah'ın (33) özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Burçin Abdullah ve eşi Salih Maraş arasında neler oluyor? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Oyuncu& ;Burçin Abdullah, 24 Ocak 2018 tarihinde İtalya'nın Milano şehrinde Salih Maraş ile evlenmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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