Utrecht Saldırganının Gözaltı Süresi Uzatıldı

– Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen, 3 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan tramvay saldırısı şüphelisi Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Bugün soruşturma hakiminin karşısına çıkan Tanış'ın kaçma şüphesi dikkate alınarak; suçun boyutlarının anlaşılması için gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Hakim, sadece avukatı ile iletişim kurma hakkı olan Tanış'ın 2 hafta daha gözaltında tutulmasına karar verdi.

Kaynak: DHA