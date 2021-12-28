SAKARYA (Habermetre) - Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) ile Uluslararası Ticaret Ağı Derneğinin (UTRADER) düzenlediği UTRADER Akademi Ödülleri başlıyor.

Yarışma Türk şirketlerinin uluslararasılaşmasına ve Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artırılmasına odaklı bilimsel araştırmaları teşvik ve takdir etmeyi amaçlıyor.

UTRADER Akademi Ödülleri düzenleme komitesini SAÜ'den Prof. Dr. Hakan Tunahan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Sinan Esen, Bakırçay Üniversitesinden Doç. Dr. Umut Sanem Çitçi yürütecek.

UTRADER Akademi Ödüllerine, Türkiye'deki üniversiteler ve araştırma merkezlerinde çalışan T. C. vatandaşı araştırmacılar ile lisans ve lisansüstü öğrencileri, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren hazırladıkları doktora tezi, yüksek lisans tezi, lisans bitirme çalışması/projesi ve makale olmak üzere dört farklı kategoride başvurabilecekler.

Sunulan çalışmalar, akademik seviyelerinin gerektirdiği özgünlük, bilimsel nitelik ve pratik katkı açısından değerlendirmeye alınacaktır. Ödül başvuruları şahsen veya kurumlar tarafından yapılabilir.

İlgili alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler çalışmalarını değerlendirilmek üzere 15 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. UTRADER Akademi ödüllerinin kategorilere göre dağılımı; doktora tezi 12. 000 TL, Makale 9. 000 TL, yüksek lisans tezi 6. 000 TL, lisans bitirme çalışması/projesi 3. 000 TL olmak üzere 2022 yılında dağıtılacak toplam ödül miktarı 30. 000 TL olacağı duyuruldu. 13 kez görüntülendi.

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