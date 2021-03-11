UTB Başkanı Sezer, Uşak'ta maviyi sağlayan kesimlere teşekkür etti

UŞAK (İHA) – Uşak Ticaret Borsası (UTB) Başkanı Mustafa Sezer, Uşak'ın korona virüs salgınında düşük riskli iller arasında yer almasını sağlayan tüm kesimlere teşekkür etti.

UTBı Başkanı Mustafa Sezer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında korona virüse yakalanmıştı. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen Mustafa Seze, kurallara azami ölçüde dikkat edilmesini belirterek tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatmıştı.

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, Uşak'ın 'mavi' kategori adı verilen risksiz bölgeler arasına girmesiyle birlikte bugün yazılı bir mesaj yayınladı. Sezer, "Gurur duyduk" başlıklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizin Covid-19 vaka sayısı oranları ile 'mavi' kategoride yer almasından dolayı gurur duyduk. Bu süreçte emeği geçen, büyük özveriyle çalışan sağlık personelimize, denetim ve bilgilendirmeleriyle vatandaşımıza rehber olan emniyet ve jandarma personelimize, aşından işinden feragat ederek sabır gösteren özellikle kahveci, kuaför, berber, lokanta meslek grubu başta olmak üzere esnafımıza, bütün bu süreçte kurallara riayet ederek sürece destek olan hemşehrilerimize tüccar ve sanayicilerimiz adına teşekkür ederim" - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı