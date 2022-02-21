"Utanç Adası" Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor

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Goree Adasında yaşam

Goree Adasındaki tarihi yerler

Çocukların maç yapması

Taştan hayvan figürleri yapan sanatçı İki asır önce Afrika'dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Senegal'in başkenti Dakar'ın 2 kilometre açıklarında Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor. Günümüzde UNESCO korumasında olan ve sömürgecilik tarihine tanıklık etmek isteyen ziyaretçileri kendisine çeken ada, mimari yapıları, heykelleri, eski sömürgecilerin isimlerini taşıyan sokakları ve kolonyal döneme ait taşıdığı izleri ile "Utanç Adası" olarak anılmaya devam ediyor.