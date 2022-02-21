"Utanç Adası" Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor
AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Tekne turu Goree Adasında yaşam Goree Adasındaki tarihi yerler Çocukların maç yapması Taştan hayvan figürleri yapan sanatçı İki asır önce Afrika'dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Senegal'in başkenti Dakar'ın 2 kilometre açıklarında Atlantik Okyanusu'nda...
Tekne turu
Goree Adasında yaşam
Goree Adasındaki tarihi yerler
Çocukların maç yapması
Taştan hayvan figürleri yapan sanatçı İki asır önce Afrika'dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Senegal'in başkenti Dakar'ın 2 kilometre açıklarında Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor. Günümüzde UNESCO korumasında olan ve sömürgecilik tarihine tanıklık etmek isteyen ziyaretçileri kendisine çeken ada, mimari yapıları, heykelleri, eski sömürgecilerin isimlerini taşıyan sokakları ve kolonyal döneme ait taşıdığı izleri ile "Utanç Adası" olarak anılmaya devam ediyor.