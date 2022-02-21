"Utanç Adası" Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Utanç Adası" Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor

AA, Mesut Tankulu - Güncel
 - Güncelleme:

Tekne turu Goree Adasında yaşam Goree Adasındaki tarihi yerler Çocukların maç yapması Taştan hayvan figürleri yapan sanatçı İki asır önce Afrika'dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Senegal'in başkenti Dakar'ın 2 kilometre açıklarında Atlantik Okyanusu'nda...

Tekne turu

Goree Adasında yaşam

Goree Adasındaki tarihi yerler

Çocukların maç yapması

Taştan hayvan figürleri yapan sanatçı İki asır önce Afrika'dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Senegal'in başkenti Dakar'ın 2 kilometre açıklarında Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor. Günümüzde UNESCO korumasında olan ve sömürgecilik tarihine tanıklık etmek isteyen ziyaretçileri kendisine çeken ada, mimari yapıları, heykelleri, eski sömürgecilerin isimlerini taşıyan sokakları ve kolonyal döneme ait taşıdığı izleri ile "Utanç Adası" olarak anılmaya devam ediyor.

Utanç Adası Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor

Utanç Adası Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor

Utanç Adası Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Atlantik Okyanusu, Senegal, Afrika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title