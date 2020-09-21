Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi İstanbul Avcılar'da bir şahıs, borcu olduğu iddiasıyla karşısında haciz memurlarını görünce üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı 1 saatlik müzakerenin ardından ikna etti.

Avcılar'da borcu olduğu iddiasıyla karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner dökerek kendini dükkana kilitledi. Şahıs, polisin müzakeresiyle ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. HACİZ MEMURLARINI GÖRÜNCE ÜSTÜNE TİNER DÖKTÜ Olay, Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ö. isimli kişinin dükkanına borcunu ödemediği gerekçesiyle haciz memurları geldi. Memurları gören Ö. bir süre tartıştıktan sonra üstüne tiner dökerek kendisini dükkana kilitledi. 1 SAATLİK MÜZAKERENİN ARDINDAN İKNA EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaklaşık 1 saatlik müzakerenin ardından ikna etti. İkna edilen Mehmet Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı