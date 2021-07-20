Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
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Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı Bu bayramda da 'acemi kasaplar' kendini yaraladı Burdur'da kurban kesimi sırasında kazara kendini kesen ya da hayvanların saldırısına maruz kalan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı

Bu bayramda da 'acemi kasaplar' kendini yaraladı

BURDUR - Burdur'da kurban kesimi sırasında kazara kendini kesen ya da hayvanların saldırısına maruz kalan acemi kasaplar hastanelik oldu. Üzerine inek düşen bir vatandaşın ise sağ bacağının diz kapağı kırıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde ibadetlerini yerine getirdi. Bazı acemi kasaplar ise her bayram olduğu gibi bu kurban bayramında da hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında ya kazara kendilerini kesti ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralandı..

Yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Öğle saatlerine kadar Burdur Devlet Hastanesi'ne 38 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan bir vatandaş da kesim için büyükbaş hayvanını ahırdan çıkarmaya çalıştığı sırada ineğin üstüne düşmesi sonucu sağ bacağın diz kapağı kırıldı. İneğin huyunu söylemediği için mal sahibinden davacı olacağını ifade eden Şeref Deniz Beloğlu, "İnek üstüme tüydü. Vallahi ineğin hakkından gelemedik. Ufak bir şeydi ama mal sahibinden davacı olacağım. Bu ineğin huyu böyle demedi ki. Ahırdan çıkardığım sırada oldu. Diz kapağım kırık. Çok berbat ya. Adamın dünyası ters dönüyor. Sanki gece oldu gibi" dedi.

Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı
Üstüne inek düştü, sağ bacağı kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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