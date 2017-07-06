Usta yazar Adnan Binyazar'dan Ozanlar, Yazarlar, Kitaplar

Binyazar, anlatımında yazınsal tatlar barındıran denemelerinde "fikir gösterisi" peşinde koşmuyor. Okuruna kültürel birikimimizin aktarılması konusunda yoğun, açık bir çaba sarf ediyor.

İlk baskısı 1998 yılında yapılan Ozanlar, Yazarlar, Kitaplar da bu çabanın ürünlerinden biri. Bu kitapta yer alan denemeler, edebiyatımıza katkıda bulunmuş yazar-şairlerin birer portresini çiziyor. Ömer Seyfettin'den Nurullah Ataç'a, Gülten Akın'dan Adalet Ağaoğlu'na, hangi değerli sanatçımızın kültürümüze nasıl katkıda bulunduğunu, kendi bakış açısıyla değerlendiriyor. Böylece ortaya, sonsuz yarar derleyeceğiniz bir kaynak kitap çıkmış oluyor. Genişletilmiş, gözden geçirilmiş yeni baskısını sunuyoruz.

ADNAN BİNYAZAR

1934'te Diyarbakır'da doğdu. Dicle Köy Enstitüsü ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nde okudu. Türk Tarih ve Türk Dili kurumlarında görevler üstlendi. Kültür Bakanlığı'nda daire başkanlığında bulundu. Ulusal Kültür ve Çeviri dergilerinin sorumlu yönetmenliğini yaptı. Berlin Eğitim Senatosu'nca hazırlatılan Türkçe kitaplarının yazımında görev aldı. Binyazar, edebiyat üzerine denemeleri, roman ve öyküleriyle çağdaş edebiyatımızın gelişmesine ve evrensel değerlere katkıda bulunan yazarlarımızdandır. Toplum ve Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sorunları, Ağıt Tolumu, Ozanlar Yazarlar Kitaplar, Ayna, Edebiyatın Dar Yolu, Duyguların Anakarası, Ardında Leke Bırakmamalı Sevgi, Aklın İç Kalesi adlı deneme kitaplarında, ancak ulusal kültürünü geliştiren toplumların evrensel bir dünyada varlık gösterebileceğini savundu. Romanları Masalını Yitiren Dev, Ölümün Gölgesi Yok; öyküleri Şairin Kedisi, Şah Mahmet, Bozkır Aydınlığında Aşk, Kızıl Saçlı Kontes adlarını taşıyor. Gençlere yönelik romanları, anlatıları, incelemeleri de var: Günışığına Yolucuk: 1. Kaçış / 2. Varış / 3. Okul Yılları; Dede Korkut, Âşık Veysel, Atatürk Anlatıyor, Halk Anlatıları, Elif ile Mahmut, On Beş Türk Masalı, Kerem ile Aslı. "Tohum" adlı öyküsüyle Öğretmenler Bankası Öykü Ödülü'nü (1965), Ölümün Gölgesi Yok ile 2005 Orhan Kemal Roman Armağanı'nı, 2011 Ebubekir Hazım Tepeyran Roman Ödülü'nü, Toplum ve Edebiyat ile 2010 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü, Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dili Geliştirme Ödülü'nü aldı; 2012 Uluslararası Ankara Öykü Günleri Onur Ödülü'ne, 2016 Cumhuriyet Halk Partisi Bilim ve Sanat Ödülü'ne değer bulundu.

