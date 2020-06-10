Usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı
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Usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

Usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik, Galippaşa Camii'nda kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

10.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:19

Usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 72 yaşındaki usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik, Galippaşa Camii'nda kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta tiyatrocu Ayşegül Atik solunum şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 72 yaşındaki Atik'in acı haberi sevenlerini boğdu. Ayşegül Atik için Erenköy'de bulunan Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atik'in eşi, çocukları, torunları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde Ayşegül Atik'in eşi ve çocukları Alper ve Aden Atik taziyeleri kabul etti.

Galippaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Atik'in tabutu alkışlar eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Atik, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden eşi Ali Atik, "Konuşmak gerçekten çok zor. Kabullenmek çok zor. Çok iyi bir insandı. Nurlarda yatsın. Bu kadar sevgiyi nasıl biriktirdi bilmiyorum" dedi. Kardeşi Lütfiye Lale Akıncı, "Biz çok büyük bir aileydik. 5 kardeştik, bütün kardeşlerimizi kaybetmiştik. Ayşegül ile kalmıştık. Ayşegül benim için çok özeldi. Çünkü ikiz gibi büyüdük. Aynı zamanda bana anne gibi davrandı. 17 yaşındayken benim velimdi. Her şeyi ona sormaya alışmıştım. Ben şimdi hala şoktayım" diye konuştu.

Usta oyuncunun oğlu Alper Atik, "45 günlük hastane sürecimiz oldu. Kanser hastası ve sıkıntılı bir süreçti. Tam kötü olduğu gün yoğun bakıma alındı. Çekmeyim istiyordu. Çekmedi. Sevildiğini biliyorduk. Vefatından sonra daha çok gördük. İnanılmaz bir şey. Hiç tanımayan insana bile anne hissiyatı veren bir insandı. Herkes öyle görüyordu" dedi.

Atik'in sınıf arkadaşlarından Duygu Anapa ise, "Türkiye çok büyük bir insanı kaybetti. O bizim Ayşegül'ümüz. 50 senelik arkadaşımız. O bizim meleğimiz, ışığımızdı. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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