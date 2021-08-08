Usta sanatçı Yılmaz Yüksel hayatını kaybetti
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Usta sanatçı Yılmaz Yüksel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Yılmaz Yüksel hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bülent Ersoy'un yorumladığı 'Çekemezler Sevgimizi' isimli eserin bestekarı ve TRT İzmir Radyosu'nun şeflerinden Yılmaz Yüksel vefat ettiAcı haber ses sanatçısı Onur Akay duyurdu: '1937 doğumlu hocamız, 8 Ağustos 2021 Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Bülent Ersoy'un yorumladığı 'Çekemezler Sevgimizi' isimli eserin bestekarı ve TRT İzmir Radyosu'nun şeflerinden Yılmaz Yüksel vefat etti

Acı haber ses sanatçısı Onur Akay duyurdu: '1937 doğumlu hocamız, 8 Ağustos 2021 Pazar günü hayata gözlerini yumdu. Birçok önemli bestede imzası olan değerli bestekarımıza Allah'tan rahmet dilerim"

Kaynak: Hürriyet

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