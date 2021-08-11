Usta oyuncular Kent'te Sanat Söyleşileri'nde Karşıyakalılar ile buluşacak

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen; her hafta sanatın çeşitli kollarında ustalaşmış isimlerin halk ile buluştuğu Kent'te Sanat Söyleşileri'nde bu hafta konuklar; yönetmen - oyuncu Erdal Kesal, oyuncu Nazan Kesal ve yönetmen Semih Çelenk olacak.

Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakteriyle gönüllere taht kuran, yazdığı senaryolarla birçok ödül alan, kaleme aldığı kitaplarıyla binlerce okuyucuya ulaşan Ercan Kesal, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Sevda Çağlayan karakteriyle yıla damga vuran, birçok filmde oynayan ve 22'den fazla tiyatro oyununda sahne alan Nazan Kesal ile yönetmen Semih Çelenk, 12 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda Karşıyakalılar ile buluşacak. Söyleşide; yaşamdan sanata, oyunculuktan hayata, dünden bugüne birçok konu konuşulacak.

İzmir'in kültürel hayatını hareketlendirerek, sanatın ve sanatçının önemini hatırlatmak adına yapılan söyleşiler, sosyal mesafe gözetilerek, herkese açık ve ücretsiz şekilde gerçekleşiyor.

Kaynak: Bültenler