Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor Yıllar önce yayınlanan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, sağlık sorunları nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Sayıner'in son halini gören Berna Laçin ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek yardım istedi.

Bizimkiler dizisi ile milyonlarca insanın kalbinde taht kuran oyuncu Uğurtan Sayıner, son günlerde sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

OYUNCU İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Usta oyuncunun son durumunun ağır olduğundan bahseden Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak oyuncunun hastaneye yatırılması için yardım istedi. Usta oyuncu için Twitter'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenen Laçin, "İlginizi ve yardımınızı rica ediyoruz" dedi.