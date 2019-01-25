Usta Oyuncu Şebnem Sönmez, Çarpışma'nın Kadrosuna Dahil Oldu

Ay Yapım'ın, Show TV'de ekrana gelen, her hafta daha da artan heyecanı, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen dizisi 'Çarpışma' son bölümüyle yine nefes kesti.

VELİ, ADALI'NIN ANNESİNİN YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Yayınlanan son bölümde, Kadir Adalı, Veli'nin Zeynep'e olan zaafını sezdi, bunu da kullanarak Aylin'i kurtarmak için bir plan yaptı ve Veli'nin yerini tespit etti. Adalı ile Veli arasında çatışma çıktı. Veli ağır yaralandı. Bilinci kapanmadan hemen önce Veli, Adalı'ya annesinin yaşadığını ve yerini bildiğini söylemesi, Adalı'nın annesinin diziye dahil olacağının ipucunu verdi.

KADİR ADALI'NIN ANNESİNİ OYNAYACAK

Dizinin bir sonraki bölümünde ise ekibe usta bir oyuncunun katıldığı öğrenildi. 'Çarpışma'nın hikâyesine Kadir Adalı'nın (Kıvanç Tatlıtuğ) annesi 'Sare' karakteri dahil olacak. Bu role ise usta oyuncu Şebnem Sönmez'in hayat vereceği konuşuluyor.