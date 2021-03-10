Usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi
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Usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi

10.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:45
Usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi. Öztekin'in kızı Pelin Öztekin gözyaşlarına boğuldu.

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin için bugün Beyoğlu'nda bulunan Ses Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi. İstiklal Caddesinde omuzlara alınan cenaze ses sinemasına getirildi. Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Okan Bayülgen, Derya Baykal katıldı. Öztekin'nin kızı Pelin Öztekin gözyaşlarına boğuldu. Öztekin, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok özel bir insanı uğurluyoruz. Kavuk sürecinin devriyle ilgili geldiğinde hayat her şeyi getirebilir. Sağken bunu devretmek istiyorum. Üzerimde yük diye tabir etmişti. Mekanı cennet olsun" dedi.

Oyuncu Derya Baykal, "Birlikte pek çok oyunca bulunduk. O tiyatronun mihenk taşıdır. Bu gün tiyatro camiasının acısı çok büyük" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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