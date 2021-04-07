Usta oyuncu Muharrem Erdemir hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Muharrem Erdemir hayatını kaybetti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Usta oyuncu Muharrem Erdemir hayatını kaybetti

Muharrem Erdemir'den acı haber geldi.

Muharrem Erdemir'den acı haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.

Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada da, 'Meslektaşımız Muharrem Erdemir hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?

Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivas'ta doğdu. 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda Birçok projede rol aldı.

Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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