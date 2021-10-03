Usta oyuncu İlhan Daner son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de birçok sinema ve tiyatro projesinde rol alan 82 yaşındaki usta oyuncu İlhan Daner 2 aydır tedavi gördüğü Göztepe Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.

Şeker hastalığına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Daner, "Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane" dizisinde "Ferit" tiplemeleri ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Son yıllarına kadar sahneyi terk etmeyen Daner, öğrenciler de yetiştirdi. Daner için öğle vakti Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri ile birlikte usta tiyatrocu Müjdat Gezen de katıldı. Aile, Daner'in tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Daner'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

"ÖLDÜĞÜNÜ KABUL EDEMİYORUM"

Eşi Nihal Daner gözyaşları içerisinde "Onu anlatmak çok zor. Dört dörtlük bir insandı. Onun öldüğünü kabul edemiyorum" dedi.

"2 SENEDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU"

Oğlu Cüneyt Alihan Daner'in rahatsızlığı hakkında bilgi vererek, "Tiyatro ve sinema dünyasında yeri doldurulamaz biriydi. Ölüm öyle enteresan bir şey ki asla hazır olamıyorsunuz. Yaklaşık 2 senedir tedavi görüyordu. Ağır şeker hastasıydı buna bağlı organ yetmezliği vardı. Ne kadar 'hazır olun' denilse bile böyle şeylere hazır olamıyorsunuz" diye konuştu.

"50 YILDAN FAZLA SAHNE ARKADAŞIMDI"

Usta oyuncu Müjdat Gezen "50 yıldan fazla sahne arkadaşımdı. Aynı tiyatrolarda çalıştık. Biz onunla birlikte 55 sene önce İzmir Fuarı'nda ikili komiklik yaptık. Çok anılarımız var. Türk komedi dünyasına imza atmış bir aktördür. Çok iyi bir komedi oyuncusuydu" dedi.

Öğrencisi ve sanatçı Betül Demir, "Çok şey öğrendik. Büyüklerimize değil küçüklerimize saygıyı da ondan öğrendik. Bize kattıkları için ona minnettarız" dedi.

Hürriyet - Magazin Haberleri