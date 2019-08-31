Usta oyuncu Hümeyra Akbay, Kadın dizisinin kadrosuna dahil oldu

Usta oyuncu Hümeyra Akbay, Kadın dizisinin kadrosuna dahil oldu

Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncu Hümeyra Akbay'ın dizinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

31.08.2019 14:45
Usta oyuncu Hümeyra Akbay, Kadın dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı Kadın dizisi, yeni sezonda usta oyuncu Hümeyra'yı kadrosuna dahil etti.

"BU HABERİN BENİM İÇİN ANLAMINI ANLATAMAM"

Yayınlandığı ilk günden beri binlerce kişiyi FOX ekranlarına kilitleyen başarılı dizi Kadın, yeni sezon için gün sayıyor. Dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı usta oyuncu Hümeyra Akbay'ın diziye dahil olduğunu açıkladı. Özpirinçci paylaşımında, "Bu haberin benim için anlamını ne ben anlatabilirim ne kimse anlayabilir...Hoş geldin Hümeyra" dedi.

SENELER SONRA BİRLİKTE ROL ALACAKLAR

Özge Özpirinçci ve Hümeyra Akbay, bir döneme damga vuran Melekler Korusun dizisinde birlikte rol almıştı.

Usta oyuncu Hümeyra Akbay, Kadın dizisinin kadrosuna dahil oldu
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YORUMLAR (3)

  • NE BİLELİM:
    herkes diziyi çok beğeniyor iyi bir dizidir ama seri hızlı sahneler arıyorum. eski türk filmlerinden de yavaş sahneler oluyor biraz. belki ben anlamıyorumdur doğrusu odur. belki hümeyra biraz canlandırır onu ağır çekim sahnelerde düşünemiyorum.
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  • NE BİLELİM:
    dizi seyretmeyi bırakmıştım artık baba kız dizisi haricinde bakmam diyordum bir ayşegül atik iki hümeyra hoo deseler bakarım
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