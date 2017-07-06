Usta Oyuncu Hakan Balamir Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



KOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Hakan Balamir için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Balamir'in oğlu Tufan Balamir cami bahçesinde taziyeleri kabul ediyor. Hakan Balamir burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü:



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-Camiden detay



-Tufan Balamir'in taziyeleri kabulü



-Hakan Balamir'in sanatçı dostları



-Röpler.



-Genel ve detaylar



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