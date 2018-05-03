Usta Oyuncu Ferdi Merter Yoğun Bakıma Alındı, Kızının Paylaşımı Yürekleri Dağladı
Şubat ayında evinde düşerek kalçasını kıran ve ameliyat olan usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı. Usta oyuncunun kızı, babasına yazdığı duygusal mesajla herkesi duygulandırdı.
Geçtiğimiz Şubat ayında düşme sonucu kalçasını kıran Ferdi Merter, tedavi sürecinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu kızı Almula Merter, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sevenlere büyük üzüntü yaşattı.
"NE OLUR TOPARLA KENDİNİ"
Almula Merter açıklamasında: "Canım babacım, paşam, kahramanım, aşkım, varoluşum, atam nolur toparla kendini. Ben senin sesini duymadan, nefesini desteğini gücünü hissetmeden varolamam ki...
Torunların seni görmek için doğumgününü bekliyor. Pasaportları çıkmış olacak ve sana sürpriz yapacaklar. Kızım dedeme söyleme dedi, lütfen sırrımızı sakla olur mu?"
"ŞİMDİDEN KAHRAMANISIN"
"Çok heyecanlı büyük dede için. Şimdiden onun kahramanısın, tıpkı benim her anımda olduğun gibi. Daha çok danslar yapacağız beraber, kızım büyük heyecanla vals yapmayı bekliyor seninle.
Ne olur babacım sen çok güçlüsün. Seni çok seviyorum. Tanrım ne olur yıllardır beklediğim büyük aile mutluluğunu yaşamamıza izin ver. Lütfen tanrım lütfen..." dedi.
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Yorumlarınızı okudum,,at izini,it izine karıştıranlar var..gerçek türk kültüründe,zina yoktur,günümüzün artisleri,film çevirme bahanesiyle,haram ve günah olan zinayı,meşru gösterdikleri için,,onlara rahmet okunmaz,içlerinde dürüst bulmak imkansızdır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zıbarsın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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pis gavurlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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her kesimin duruşu görüşü kendini ilgilendirir rabbim acil şifalar versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin..aminCevap Yaz 2 Yayından Kaldır