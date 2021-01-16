Usta oyuncu Altan Erkekli, Payitaht Abdülhamid'e dahil oldu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'e bomba bir isim dahil oldu. Birçok başarılı yapıma imza atan sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Erkekli, Ernest Cassel karakteriyle Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın başrolünde olduğu Payitaht Abdülhamid, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'e bir bomba oyuncu daha katıldı. Afili Aşk, Yalan Dünya, Dengi Dengine, Bir İstanbul Masalı gibi bir çok başarılı yapıma imza atan sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli, 135. bölüm itibarıyla diziye dahil oldu.

ERNEST CASSEL KİMDİR?

İngiliz Kralı'nın yakın dostu Alman maliyesinin danışmanı olan Cassel, daha önce Mısır'da görev yapmış, kendi şirketleri adına bir sömürü sistemi kurmuştur. Şimdi Sultan Abdülhamid'in karşısına yatırımcı olarak gelecektir.

Osmanlı'nın yeni bir mali düzenle yıkılabileceğini düşünür. Bu yüzden de müttefikler edinecektir. Karizmatik, son derece şık ve dünya siyasetine hakim birikimli bir karakteri canlandıracak olan Erkekli, diziye damga vuracak.