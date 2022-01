Usta isimler 'İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - ? Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında 'İletişim Sohbetleri' isimli bir söyleşi düzenledi. Söyleşide bir araya gelen usta isimler, iletişimin önemine vurgu yaparak, dijitalleşmenin etkilerine dikkat çekti. Mesleklerini yaparken başlarından geçen ilginç anılarını da katılımcılarla paylaşan konuşmacılar keyifli bir etkinliğe imza attı. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen ve 3 saate yakın süren söyleşide Kral FM'in sunucusu Afrikalı Ali (Ali Şentürk), şair İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın gençlerle bir araya geldi. AFRİKALI ALİ: RADYOLARA İLGİ DEVAM EDİYOR İletişimi çok önemsediğini söyleyen Afrikalı Ali, '28 yıllık radyo birikimimizi böyle etkinliklerde gençlerle bir araya gelip pekiştirmek değişik bir duygu. Uzun yıllardır sesimizi radyo frekansından ulaştırıyoruz ama yeni neslin iletişime nasıl baktığı, düşünceleri benim için çok önemli. Aslında biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Radyoculuk 90'lı yıllarda özel radyolar açıldığında büyük ilgi görmüştü. Aynı ilgi yine var belirli bir kesim bilgiyi radyodan alıyor, şarkılarını dinliyor. Bu ışığı gençlerde de gördüm' dedi. KILIÇARSLAN: İLETİŞİMDE İÇERİK AYNI FORMU DEĞİŞTİ Sosyal medya sonrası şiir yazmayı daha çok sevdiğini anlatan şair İsmail Kılıçarslan ise 'Gençlerle buluştuğum ve konuştuğum her an bana çok tazeleyici geliyor. Çünkü yaşadığımız hayatın ritminin gençlerde olduğunu düşünüyorum. Bu akşam da öyle oldu. Tazelenme hissettim, onların gündemlerini yakalamaya çalıştım. İletişimin bir tarafı da gündemi yakalamaktır. Türkiye'de gündemin hakiki sahibi gençlerdir. Onlarla buluşmak bana çok iyi geldi. Eskiden posta güvercinlerinin bacaklarına bağlayarak mektup gönderiyormuşuz şimdi mail atıyoruz. Aslında içerikte değişen bir şey yok forma ayak uydurduğumuz sürece iletişim kuralları, ahlakı değişmiyor. Sosyal medyadan önce çok kısıtlı bir şiir okuyucusuyla muhatap oluyordunuz. ya da şiirlerinizi okuyan insanlar görüşüp, tanışmanız zor olduğu için sağlıklı iletişim zeminleri bulamıyordunuz. Sosyal medyayla şiirin dolaşım gücü hem de doğrudan okurla etkileşime geçme fırsatı çok arttı. Ben sosyal medya sonrası dönemde şiir yazmayı daha çok seviyorum. Çünkü her gün sosyal medya hesabıma beğendiği dizelerimi paylaşan kişilerin bildirimi düşüyor bu çok mutluluk verici bir şey' diye konuştu. AYDIN: TÜRKÇEYİ YOZLAŞTIRMAYA BAŞLADIK Türkçeye sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın da 'Genç arkadaşlarımızla bir aradaydık. Güzel bir iletişim söyleşisi oldu. İletişimin önemini anlatmaya gayret gösterdik. Başımızdan geçen ilginç olayları da aktardık. Sosyal medyanın da etkisiyle Türkçeyi yozlaştırmaya başladık. Bu gençlere çok çabuk sirayet ediyor. Ural Altay dil ailesinden gelen bir Türkçemiz var, bir milletin benliğidir. Eğer Türkçemize sahip çıkmazsak benliğimizi yitiririz. Günlük 250-300 kelime ile konuşuyoruz. Bundan büyük bir üzüntü duyuyorum. İngiltere'de 2 bin 500 3 bin kelime kullanılıyor. Türkçemize sahip çıkmalıyız' ifadelerini kullandı. ÇELİK: SABIRSIZ BİR TOPLUM OLDUK Dijitalleşmeyle hızın artığını beraberinde bekleme süresinin kısaldığını belirten Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ise 'Sabırsız bir toplum olduk. Artık 4 saniye bile bekleyemiyoruz. İnternetin hızı arttıkça bizim bekleme süremiz azalmaya başladı. Teknoloji hızlandıkça 24 saat bize yetmemeye başladı. 2 hafta önce Saraybosna'daydım, zaman geçmedi. Yurt dışında olduğum için interneti yeterince kullanmadım 24 saat 36 saat gibi geldi. İstanbul'da 12 saate tekabül ediyor' dedi.

