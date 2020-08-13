Usta isim yeni sezonda 'Çukur'da! Mustafa Avkıran, Nejat işler ve Barış'un babasını canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteriyle 'Çukur' kadrosuna katıldı

Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi 'Çukur'un oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı. Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen 'Çukur' için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması bu sezonda 'Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. 'Çukur'un yeni sezonu Pazartesi akşamları çok yakında Show TV'de ekranlara gelecek.





Kaynak: Snob Magazin